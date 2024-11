FC St. Pauli zu Gast bei Borussia M'gladbach: Alle Infos zum Auswärtsspiel der Kiezkicker

Mönchengladbach - Hält die Serie? Der FC St. Pauli ist am Sonntag (17.30 Uhr) zu Gast bei Borussia Mönchengladbach . Die Fohlen sind in der ersten Liga so etwas wie der Lieblingsgegner der Kiezkicker, die letzte Auswärtsniederlage im Oberhaus liegt bereits 35 Jahre zurück. TAG24 hat alle weiteren wichtigen Infos für Euch zusammengefasst.

Wesentlich besser sieht der Blick bei den Auswärtsspielen aus. Denn dort ist St. Pauli seit mittlerweile 35 Jahren gegen die Borussia ungeschlagen - zumindest in der Bundesliga. In fünf Duellen gab es zwei Siege und drei Unentschieden. Die drei Niederlagen setzte es ausschließlich in der zweiten Liga.

Gladbach-Coach Gerardo Seoane (46, l.) und St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (51) treffen am Sonntag das erste Mal aufeinander. © Fotomontage: Jan Woitas/dpa, Hendrik Schmidt/dpa

Das sagen die Trainer

Gladbach-Coach Gerardo Seoane (46) über die Kiezkicker: "St. Pauli ist ein Aufsteiger, der eine gute fußballerische Linie hat. Es ist eine Mannschaft, die auch mit dem Ball stark ist. Zuletzt hat sie aber gegen den Ball sehr tief gestanden und gut verteidigt. Wir werden daher bei eigenem Ballbesitz Lösungen brauchen, um den Gegner in Bewegung zu bringen. Dafür werden wir die nötige Ruhe am Ball an den Tag legen müssen und achtsam sein, dass wir in keine Konter laufen."

St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (51) über die Fohlen: "Wir müssen ihre Offensive in den Griff bekommen. Hack ist jetzt wieder richtig gut nach seiner Verletzung, auch Plea in der schwimmenden Position hinter Kleindienst. Das Gebilde wirkt sehr stabil gerade. Wir wollen aber auch griffig und ekelhaft sein. Wir müssen die gleiche Intensität und Klarheit im defensiven Verbund haben, um dann vielleicht auch ein paar bessere Momente mit Ball herzustellen."

Der TAG24-Tipp

St. Pauli kann an seine Leistungen anknüpfen und holt in Gladbach einen Punkt. Am Ende heißt es 2:2.