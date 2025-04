FC St. Pauli zu Gast bei Holstein Kiel: Überraschende Wechsel bei den Kiezkickern

Kiel - Sechs-Pukte-Spiel an der Förde! Der FC St. Pauli gastiert am Samstag (15.30 Uhr) beim Tabellenletzten Holstein Kiel. Das Nord-Derby könnte eine kleine Vorentscheidung im Abstiegskampf bedeuten. Alles, was Ihr zu der Partie wissen müsst, hat TAG24 für Euch zusammengefasst.