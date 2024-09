FC St. Pauli zu Gast beim FC Augsburg: Alle Infos zum Duell der Sieglosen

Augsburg - Gelingt einem Team der erste Dreier? Am Sonntag (15.30 Uhr) treffen mit dem FC Augsburg und dem FC St. Pauli zwei noch sieglose Mannschaften aufeinander. TAG24 hat alle wichtigen Infos für Euch zu der Partie in der WWK-Arena auf einen Blick.

Zuletzt standen sich der FC St. Pauli und der FC Augsburg im April 2010 gegenüber, damals noch mit Fabian Boll (unten) und Nando Rafael. © Malte Christians dpa/lno

Die Aufstellungen

FC Augsburg: Labrovic - M. Wolf, Gouweleeuw, K. Schlotterbeck, Giannoulis - Jakic - Rexhbecaj, Maier - Vargas - Mounié, Essende

Es fehlen: Dahmen (Aufbautraining nach Sprunggelenk-OP), Gumny (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Oxford (Aufbautraining nach Long COVID)

FC St. Pauli: Vasilj - Dzwigala, Wahl, Mets - Saliakas, Irvine, Treu - R. Wagner, Boukhalfa - J. Eggestein, Guilavogui

Es fehlen: Maurides (nicht berücksichtigt), Metcalfe (muskuläre Probleme), Smith (Aufbautraining), Zoller (Muskelverletzung)

Die Bilanz

Bislang trafen beide Vereine achtmal aufeinander. Dabei konnte St. Pauli nur zweimal gewinnen, bei vier Auftritten in der Fuggerstadt gab es drei Niederlagen in der zweiten Liga und ein Remis in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga in der Spielzeit 1973/74.