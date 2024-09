FC St. Pauli zu Gast beim SC Freiburg: Kiezkicker starten unverändert im Breisgau

Das letzte Duell fand im Oktober 2022 in der zweiten Pokalrunde statt. St. Pauli führte lange, ehe die Breisgauer in der Schlussminute der regulären Spielzeit den Ausgleich erzielten und durch Michael Gregoritsch in der 119. Minute den Sieg eintüteten.

SCF-Coach Julian Schuster (39, l.) und FCSP-Trainer Alexander Blessin (51) freuen sich auf eine intensive Partie. © Fotomontage: Sven Hoppe/dpa, Gregor Fischer/dpa

Das sagen die Trainer

SCF-Coach Julian Schuster (39) über die Kiezkicker: "Ich freue mich, dass St. Pauli zurück ist. Ein toller Verein, das Stadion, die Fans. Und dann auch die kulturelle Verantwortung, die der Verein lebt. Sie können gegen Leipzig als Sieger vom Platz gehen, hatten gute Chancen. Auch in den anderen Spielen war's so. Wir sind maximal gewarnt. Sie spielen einen tollen Fußball und haben die Mannschaft zusammengehalten."

FCSP-Trainer Alexander Blessin (51) über den Sportclub: "Nach dem Abgang von Christian Streich wusste man nicht genau, was Julian Schuster alles mitnimmt und was er ändern will. Der Start spricht für sich, sie haben neun Punkte aus vier Spielen geholt. Gegen die Bayern (0:2) waren sie sehr lange auf Augenhöhe, die Bayern hatten ihre Mühen. Sie haben viel Speed im Team und erfahrene Spieler. Insgesamt ist es ein guter Mix. Im Spiel gegen den Ball erwarte ich ein anderes Spiel als noch gegen Leipzig, die Ball-orientiert agiert haben. Freiburg hat eher eine Mann-zu-Mann-Zuordnung. In der Offensive haben sie viel Qualität und Speed. Darauf müssen wir aufpassen, gerade in den Umschaltmomenten."

Der TAG24-Tipp

St. Pauli muss zwar weiterhin auf den ersten Sieg der Saison warten, fährt aber immerhin mit einem Zähler und einem 1:1 im Gepäck nach Hause.