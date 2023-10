FC St. Pauli zu Gast beim SC Paderborn: Alle Infos zum Duell der Formstarken

Hamburg/Paderborn - Welche Serie reißt? Am Samstag (13 Uhr) treffen mit dem FC St. Pauli und dem SC Paderborn zwei der formstärksten Mannschaften der 2. Liga aufeinander. TAG24 hat alle wichtigen Informationen für Euch zusammengefasst.

Das letzte Duell gewann der FC St. Pauli mit Connor Metcalfe (23, M.) gegen den SC Paderborn mit 2:1. © David Inderlied/dpa

Die Aufstellungen

SC Paderborn: Huth - Ma. Schuster, Tob. Müller, M. Hoffmeier - Obermair, Klefisch, Hansen, Muslija - Ansah, Klaas - Grimaldi

Es fehlen: K. Ezekwem (Erkrankung), Heuer (Adduktorenprobleme), Platte (Belastungssteuerung), Rohr (grippaler Infekt)

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, Hartel, La. Ritzka - Afolayan, J. Eggestein, Saad

Es fehlen: Banks (Kreuzbandriss)

Die Bilanz

Aus Sicht der Kiezkicker sieht die recht mau aus. Von 25 Begegnungen konnte der derzeitige Zweitliga-Tabellenführer nur acht gewinnen. Paderborn hingegen siegte elfmal.

Die letzten drei Duelle gingen für St. Pauli allerdings nicht verloren. Auf zwei 2:2-Unentschieden am Millerntor folgte in der vergangenen Rückrunde ein 2:1-Auswärtssieg in Ostwestfalen.