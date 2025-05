Frühzeitige Verlängerung: FC St. Pauli hält Verteidiger Nemeth am Millerntor

Hamburg - Vertragsverlängerung: Check! Der FC St. Pauli hält Innenverteidiger David Nemeth (24) weiterhin am Millerntor.

Sportchef Andreas Bornemann (53, l.) und Innenverteidiger David Nemeth (24) haben sich auf eine frühzeitige Verlängerung eines Vertrags beim Kiezclub geeinigt. © FC St. Pauli

Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, hat Nemeth seinen ursprünglich bis nach der Saison 2025/26 laufenden Vertrag frühzeitig verlängert.

Sportchef Andreas Bornemann (53) blickt freudig auf die Personalie: "David wurde von einer hartnäckigen Verletzung ausgebremst und musste sich anschließend lange mit der Rolle des Herausforderers begnügen. Dass er dabei immer den gemeinsamen Erfolg in den Vordergrund gestellt hat, zeugt von Teamgeist und einer hervorragenden Einstellung."

Auch Cheftrainer Alexander Blessin (51) ist erfreut über den Verbleib des 24-Jährigen im Kiezclub. "David hat in dieser Saison eine hervorragende Entwicklung genommen und sich als Stammspieler etabliert. Er kann in der Dreierkette alle Positionen besetzen und gibt uns mit seinen Fähigkeiten gegen den Ball wie auch im Spielaufbau zusätzliche Flexibilität."

Im Sommer 2022 kam Nemeth von Mainz 05 zu den Boys in Brown. In Hamburg absolvierte er 40 Pflichtspiele, davon 24 in der Bundesliga.

"Die Zeit, in der er auf seine Chance in der Startelf warten musste, hat er genutzt, um beharrlich an seinem Spiel zu arbeiten. Deshalb freue ich mich, dass er unserem Team noch länger erhalten bleibt", analysiert und ergänzt Blessin.