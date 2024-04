Gelbe-Karten-Flut im Nord-Derby: St. Pauli bezwingt Rostock und holt Tabellenführung zurück

In der ersten Halbzeit taten sich die Boys in Brown noch schwer gegen die Kogge - es kam zu einigen Kopfball-Duellen zwischen Karol Mets und Kogge-Kicker Juan José Perea. © Marcus Brandt/dpa

Das brisante, laute, aber überraschend friedliche Nord-Duell am Millerntor startete mit einer kleinen Provokation der Gastgeber in Richtung Gästeblock. Im Fokus stand von Anfang an auch die Toiletten-Situation der Rostocker.

Noch vor Anpfiff spielte der Kiez-Club den "Dixi-Klo"-Song von Tommy Molotow, der sich an die Hansa-Fans richtete, die beim letzten Heimspiel die sanitären Anlagen im Millerntor zerstörten und mit Keramik den Platz bewarfen.

Überraschend ruhig reagierten jedoch die Anhänger der Kogge. Bis zur Halbzeit gab es demnach keine Zwischenfälle - zumindest auf den Rängen.

Auf dem Platz bewies sich die Kogge als harte Nuss, die von den Boys in Brown in den ersten 45 Minuten nicht geknackt werden konnte. Rostocks hohes Pressing trug immer wieder Früchte. Ein kontrollierter Aufbau war für den Tabellenzweiten selten möglich, allerdings spielte auch Rostock die Konter nicht konsequent aus. Dennoch stand FCSP-Torhüter Nikola Vasilj auch bei diesem Heimspiel in der ersten Halbzeit wieder im Fokus.

In der 41. Minute rannte Johannes Eggestein dann fast ganz alleine auf das Tor zu und hätte die Kiez-Elf in Führung bringen müssen. Doch Ex-HSV-Kicker Jonas David stoppte ihn in letzter Sekunde und rettete die Kogge vor einem Rückstand.

Somit verabschiedeten sich die Nord-Rivalen mit nur einer richtigen Torchance auf beiden Seiten und einem Remis in die Pause.