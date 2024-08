Härtetest mehr als bestanden: FC St. Pauli bezwingt Europa-League-Sieger deutlich!

St. Paulis Robert Wagner und Bergamos Ederson im Zweikampf: Die Bergamasken zwangen die Kiezkicker häufig zu Ballverlusten. © Christian Charisius/dpa

Buntes Programm zum besonderen Saisonauftakt: Bevor die Südkurve pünktlich zum Einzug der Mannschaft zu "Hells Bells" erstmals mit dem extra von Fans für Fans hergestellten, nachhaltigen Konfetti jubelte, gab es die Möglichkeit sich vor dem Stadion mit der heiß begehrten Zweitliga-Meisterschale ablichten lassen.

Der Andrang vor der Fotobox war groß. Die Schlange an Menschen verteilte sich über den kompletten Harald-Stender-Platz, auf dem zusätzlich "Aufstiegsarmbänder" für 5 Euro für den guten Zweck gekauft werden konnten.

In den absoluten Härtetest vor der neuen Bundesligasaison und dem DFB-Pokalspiel in der kommenden Woche gegen den Halleschen FC startete der FC St. Pauli souverän. Auch wenn die Boys in Brown sich besonders in Hälfte eins tendenziell eher durch Konter in den Sechszehner der Italiener vor bewegten, verteidigte die Elf von Alexander Blessin (51) die Bälle der Gegner gekonnt weg, besonders die von Stürmer Ademola Lookman, der mehrfach nur ganz knapp am Tor vorbei zielte.

In der ersten Halbzeit lag die Führung des Europa-League-Siegers förmlich in der Luft - final einnetzen konnten die Gäste das Leder allerdings nicht. Besonders an Nikola Vaisilj ging kein Weg vorbei.

Der Keeper brillierte zum Auftakt bereits mehrfach. Auch dank ihm, verabschiedeten sich die Teams mit einem Remis in die Pause.