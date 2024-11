Hoffenheim-Sieg teuer bezahlt! FC St. Pauli wochenlang ohne Philipp Treu

Wie lange der Rechtsfuß ausfallen wird, ist unklar. Gegen Bayern München am kommenden Samstag (15.30 Uhr) wird er definitiv fehlen. Ob er nach der Länderspielpause in Gladbach schon dabei sein wird, ist mehr als fraglich.

Wie der Verein am Montag mitteilte, hat Treu sich eine strukturelle muskuläre Verletzung am linken Oberschenkel zugezogen. Dies ergab eine MRT-Untersuchung.

Der 23-Jährige war am Samstag beim 2:0-Auswärtssieg bei der TSG 1899 Hoffenheim in der 50. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt worden.

Für Treu ist die Verletzung besonders bitter. In der vergangenen Saison hatte er sich nach muskulären Problemen gerade wieder in die Mannschaft zurückgekämpft, als er sich am 29. Spieltag in der Partie gegen Elversberg das Wadenbein brach und für den Rest der Saison ausgefallen war.