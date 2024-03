Kabadayi schockt den FC St. Pauli! Kiezkicker gegen Schalke 04 ohne Chance

Die Kiezkicker um Oladapo Afolayan konnten sich nur selten durchsetzen. © Bernd Thissen/dpa

Auch nach Wiederanpfiff änderte sich nicht viel. Schalke spielte leidenschaftlich und warf alles in die Partie, was es gab. St. Pauli war zwar etwas besser in der Begegnung, kam offensiv aber so gut wie nicht zum Zuge. Ein Metcalfe-Schuss aus spitzem Winkel war da schon die beste Chance (58.).

Somit reichte Königsblau ein weiterer simpler Angriff zur Vorentscheidung. Einen Müller-Abstoß verlängerte Keke Topp in den Lauf von Terodde, der zunächst noch an FCSP-Steher Nikola Vasilj scheiterte. Von Karol Mets sprang der Ball genau vor die Füße von Kabadayi, der erneut nur noch einschieben brauchte (73.).

Trotz einiger Wechsel und aller Bemühungen kam der Tabellenführer weiterhin gegen die Knappen-Defensive nicht an. Mit viel Glück kam die Hürzeler-Elf durch einen abgefälschten Saad-Schuss noch zum Anschlusstreffer.

Die Hoffnung währte aber nur kurz, Königsblau schlug durch Kenan Karaman zurück und sorgte in der Nachspielzeit für die endgültige Entscheidung (90.+2).

Während St. Pauli mit der Niederlage einen Rückschlag im Aufstiegskampf erlitt, sorgten die Schalker mit dem Dreier für einen kleinen Befreiungsschlag im Keller. Mit Hertha BSC wartet auf die Kiezkicker am kommenden Wochenende der nächste Bundesliga-Absteiger.