Kiezkicker auf Reisen: St.-Pauli-Duo spielt vor 90.000 Fans

Hamburg - Sie sind wieder unterwegs! Nach nur zwei Bundesliga-Spieltagen steht bereits die erste Länderspielpause an, für sieben Profis des FC St. Pauli heißt das: ab in den Flieger und zu den Nationalteams.

Karol Mets (30) und Estland treffen in der Nations League C am Donnerstag in Tallinn auf die Slowakei, am Sonntag heißt der Gegner in Solna, einem Vorort von Stockholm, Schweden.

Auf die Nationalspieler in Europa wartet die Nations League. Auf Nikola Vasilj (28) und Bosnien-Herzegowina kommen in ihrer Gruppe der Liga A große Kaliber zu. Bevor im Oktober das Duell mit Deutschland ansteht, warten am Samstag zunächst die Niederlande auf das Team von Nationaltrainer und Ex-HSV-Star Sergej Barbarez (52), ehe das Duell in Budapest gegen Ungarn folgt (10. September).

Weiter geht es nach Afrika, wo für Elias Saad und die tunesische Auswahl die Qualifikation für die Afrikameisterschaft auf dem Plan steht. Am Donnerstag geht es in Radès gegen Madagaskar, am Sonntag folgt die Begegnung in Marokko gegen Gambia.

Die weiteste Reise und das mit Abstand größte Abenteuer liegt wieder einmal vor den beiden Australiern Jackson Irvine (31) und Connor Metcalfe (24). Mit den Socceroos startet das Duo in die dritte Runde der WM-Qualifikation. Diese startet am Donnerstag mit dem Duell gegen Bahrain, in Robina. Anschließend geht es nach Jakarta, wo am 10. September die Partie vor rund 90.000 Zuschauern gegen Indonesien wartet.

Ebenfalls in der Nations League C, aber in einer anderen Gruppe, ist Danel Sinani (27) unterwegs. Während er bei St. Pauli außen vor ist, gehört er in der luxemburgischen Nationalmannschaft zum Stammpersonal. Dort trifft er am Donnerstag in Belfast auf Nordirland. Am Sonntag empfangen die "roten Löwen" Weißrussland.

Sommer-Neuzugang Fin Stevens (21) wurde für die walisische U21-Auswahl nominiert. In der EM-Qualifikation steht eine Partie auf dem Plan. Am 10. September wird in Reykjavik gegen Island gespielt.