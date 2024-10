Mainz-Profi Armindo Sieb warnt vor St. Pauli: "Sind eine sehr gute Mannschaft"

Mainz-Profi Armindo Sieb kennt den FC St. Pauli noch aus den vergangenen beiden Jahren. Vor seiner Rückkehr sprach er mit TAG24 exklusiv.

Von Robert Stoll

Hamburg/Mainz - Er ist einer der wenigen Mainzer Profis, die das Millerntor kennen. Armindo Sieb (21) spielte in den beiden vergangenen Jahren mit Greuther Fürth gegen den FC St. Pauli. Zwar konnte er einen Treffer erzielen, gewinnen konnte er aber nicht. Im TAG24-Interview sprach er über das Duell am Samstag (18.30 Uhr), seine Erinnerungen ans Millerntor und was Mainz-Trainer Bo Henriksen (49) für ein Typ ist.

In der vergangenen Saison spielte der jetzige Mainz-Profi Armindo Sieb (21, r.) noch mit Greuther Fürth am Millerntor. © WITTERS TAG24: "Samstagabend, 'Topspiel', 18.30 Uhr, Millerntor, Flutlicht - wie groß ist die Vorfreude auf diese Partie?" Armindo Sieb: "Die Vorfreude ist riesig. Es ist wieder ein Spieltag, wo wir zeigen können, dass wir vieles besser machen können als in den letzten Spielen. Ich freue mich einfach sehr, dass wieder Matchday ist." TAG24: "Du kennst das Millerntor noch aus deiner Zeit bei Greuther Fürth. Wie sind deine Erinnerungen?" FC St. Pauli Erst Vaterfreuden, jetzt Nationalelf-Debüt? Für St. Paulis Eric Smith läuft es wie am Schnürchen Sieb: "Wir sind damals zu einem super Gegner gefahren, es war ein Topspiel, Erster gegen Zweiter. Wir sind nicht gut reingekommen in die Partie, am Ende der ersten Halbzeit war es dann besser. Da habe ich auch das 2:1 gemacht. Wir sind dann gut aus der Pause gekommen und machten das 2:2. Am Ende haben wir bitter verloren, aber das Stadion war da, es war laut und ein super Spiel."

Mainz 05 setzt am Millerntor auf Gegenpressing und zweite Bälle

Der 21-Jährige erzielte gegen den FC Augsburg seinen ersten Bundesliga-Treffer. © Harry Langer/dpa TAG24: "Ohne zu viel zu verraten: Was erwartet ihr von St. Pauli und was kann St. Pauli von Euch erwarten?"

Sieb: "St. Pauli hat eine letzte Super-Saison gespielt. Sie hatten einen schwierigen Start, wir wissen aber, wie sie spielen. Sie sind mit Ball eine sehr gute Mannschaft und haben gute Einzelspieler. Sie werden viel über Ballbesitz versuchen zu kommen. Wenn wir aber im Gegenpressing da sind und die zweiten Bälle holen, haben wir gute Chancen." TAG24: "Du hast bislang beide Partien am Millerntor verloren. Was stimmt dich zuversichtlich, dass am Samstag nicht die dritte Niederlage folgt?" FC St. Pauli St.-Pauli-Profi Saad über "Sky"-Experte Hamann: "Ich weiß nicht mal, wer das ist" Sieb: "Verlieren ist die eine Sache, wie man verliert die andere. Ich bin optimistisch und gehe in das Spiel mit dem Glauben, dass wir gewinnen werden. Wir hatten einen guten Start und sind eingespielt, wenn wir die Dinge aus den letzten Partien verbessern, die uns Punkte gekostet haben, [gibt es] definitiv die Möglichkeit, das Spiel am Samstag zu gewinnen."

Mit Wechsel zu Mainz 05 erfüllt sich ein Traum von Armindo Sieb