Nach 14 Jahren FC Bayern wieder bei St. Pauli zu Gast: Alle Infos zu David gegen Goliath

Hamburg - Ein absolutes Highlight für Trainer, Mannschaft und Fans der Hamburger : Der FC St. Pauli empfängt am Samstagnachmittag Bundesliga-Rekordmeister FC Bayern München . TAG24 hat alles Wichtige für Euch zusammengefasst.

Zuletzt vor zehn Jahren traf der FC St. Pauli auf den FC Bayern München. © Andreas Gebert dpa/lby

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, Boukhalfa, La. Ritzka - Afolayan, J. Eggestein, Guilavogui

Es fehlen: Ahlers (Knie-OP), Burchert (Knie-OP), Metcalfe (Adduktorenprobleme), Saad (Sprunggelenk-OP), Treu (Muskelverletzung), Voll (Kieferbruch), Zoller (Muskelverletzung)

Bayern München: Neuer - Guerreiro, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Joao Palhinha - L. Sané, Musiala, Coman - Kane

Es fehlen: Boey (Trainingsrückstand), H. Ito (OP nach Mittelfußbruch), Pavlovic (Schlüsselbeinbruch), Stanisic (Außenbandriss im rechten Knie)

Die Bilanz:

Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams ist bereits eine Weile her. Der FC St. Pauli empfing die Bayern zuletzt in der Bundesliga-Saison 2010/11. Im Heimspiel gegen die Münchner mussten die Kiezkicker eine ordentliche 1:8-Niederlage einstecken.

Insgesamt standen sich die Clubs in 18 Begegnungen gegenüber, wovon die Süddeutschen zwölf für sich entschieden. St. Pauli geht also als klarer Underdog in die Partie.