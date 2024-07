Nach dem Testspiel-Schock: So steht es um Kapitän Irvine und Smith

"Eric hat ein bisschen was gespürt, aber nicht so viel, dass man sagen könnte, dass es eine Ruptur ist", beschrieb Blessin die Vorsichtsmaßnahme. "Er kennt seinen Körper ja sehr gut. Wir haben ganz klar gesagt, sobald irgendwo ein Zipperlein kommt, dann nehmen wir einen Spieler lieber sofort raus."

Ein zweites Mal dürfte der Puls des Coaches unmittelbar nach Wiederanpfiff in die Höhe geschnellt sein. Smith meldete sich an, ausgewechselt werden zu wollen.

Eric Smith (27) zwickte der Oberschenkel. © Witters/TayDucLam

Eine Teilnahme der beiden Profis am kommenden Trainingslager in Österreich scheint somit nicht in Gefahr zu sein. Sowohl Irvine als auch Smith dürften am Montagmorgen mit im Flieger sitzen, wenn es von Hamburg aus nach Innsbruck geht.

Mit der Partie im Allgemeinen war Blessin, dem es nicht ums Ergebnis ging, zufrieden. "Wir hatten Phasen mit mehr Ballbesitz, in denen wir uns aber nicht so gut angestellt haben und Bremen es leicht hatte, unsere Diagonalbälle vor deren Kette zu verteidigen", bemängelte er.

Dennoch habe sich seine Mannschaft durch schnelle Verlagerungen und gutes Gegenpressing einige gute Chancen erspielt. "Wie wir die Situationen ausspielen, darüber werden wir in den nächsten beiden Wochen sprechen", blickte der 51-Jährige voraus, für den der Testkick ein "runder Abschluss der ersten Woche" war.