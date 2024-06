Nach St.-Pauli-Aufstieg in die Bundesliga: Tickets fürs Millerntor werden teurer

Hamburg - Tickets für Spiele im verhältnismäßig kleinen Millerntor waren immer schon rar - doch nun soll der heiß begehrte Stadionbesuch beim FC St. Pauli auch teurer werden, schließlich spielen die Kiezkicker in der kommenden Saison erstklassig.

FC-St.-Pauli-Fans müssen in der kommenden Bundesliga-Saison für Tages- oder Dauerkarten minimal mehr bezahlen. © Christian Charisius/dpa

Schon vor Ablauf der vergangenen Zweitliga-Saison und mit Klarheit über den Aufstieg in die Bundesliga war sicher, dass sich die Preise verändern werden. Woran das liegt und mit welcher Erhöhung die FCSP-Fans rechnen müssen, wurde nun kommuniziert.



"Wegen steigender Kosten für personelle und technische Anforderungen in der Bundesliga werden die Preise für Tages- und Dauerkarten angepasst", verkündete der Verein am Montag.

Die Preiserhöhung bewegt sich allerdings in einem sehr moderaten Rahmen. Dauerkarten werden sich um rund zwölf Prozent erhöhen, während der Preis für Tageskarten erstmalig seit drei Jahren um etwa 15 Prozent angehoben wird.

Bricht man diese Veränderung auf ein Spiel herunter, kostet eine Stehplatz-Dauerkarte für die Gegengerade weiterhin weniger als 15 Euro - ein mehr als fairer Preis für ein Bundesliga-Spiel. Dabei wurden eventuelle zusätzliche Ermäßigungen noch nicht mit einberechnet. In der Süd- und Nordkurve liegen die Preise bei weniger als 13 Euro.

Das entspricht im Jahresabo 213 Euro für normale Stehplatz-Dauerkarten (Süd/Nord) und bis zu 246 Euro für Stehplätze auf der Gegengerade. Sitzplatz-Dauerkarten variieren zwischen 456 Euro und 724 Euro – je nach Block. Hinzukommt außerdem, dass der Kiezclub auch als Bundesligist für Topspiele am Millerntor wie bisher keine Zuschläge verlangen wird.

Anders als Stadtrivale HSV, der Fans für Highlight-Spiele in Liga zwei tief in die Tasche greifen lässt und für ein Stadtderby-Ticket in der besten Kategorie im Volkspark zuletzt knapp 100 Euro berechnete.