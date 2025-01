Neuer Stürmer schon beim Medizincheck? Fotowirbel um möglichen St.-Pauli-Neuzugang

Ein Bild, das von " gamfoot_transfers " auf Instagram gepostet wurde, lässt aber einen anderen Schluss zu. Denn dort ist Ceesay bereits in St.-Pauli-Hose bei einem medizinischen Test zu sehen. Der Wechsel scheint also kurz bevorzustehen.

Sportchef Andreas Bornemann (53) hatte das Gerücht am Donnerstag wie folgt kommentiert: "Ceesay bringt ein Profil mit, das gut zu uns passt, wenngleich wir wissen, dass die Liga nur schwer mit der Bundesliga zu vergleichen ist. Es sind noch einige Dinge zu besprechen. Ob es am Ende realisiert werden kann, ist noch offen. Das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen."

Ob die Qualität des 20-Jährigen für die Bundesliga reichen wird, wird sich zeigen. "Estland ist jetzt nicht unbedingt das Land, bei dem man sagen kann: Was ist denn das für eine Qualität an Liga. Aber es ist natürlich so, dass wir uns genau auf so ein Segment von Ländern spezialisieren müssen", wusste auch Trainer Alexander Blessin (51).