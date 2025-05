St.-Pauli-Abschied: Andreas Albers verlässt das Millerntor

Hamburg - Es ist offiziell: Nach zwei Jahren am Millerntor verlässt Andreas Albers (35) den FC St. Pauli . Das gab der Kiezklub am Dienstag bekannt.

Der Däne war 2023 vom SSV Jahn Regensburg nach Hamburg gewechselt. Seitdem bestritt er 33 Partien für die Braun-Weißen, in denen er zwei Treffer erzielte.

In der abgelaufenen Saison kam der Angreifer in der Hinrunde zu 14 Kurzeinsätzen, in der Rückrunde nur noch zu einem ganz Mini-Einsatz. Oftmals gehörte er nicht mal mehr zum Kader.

Trotz der geringen Einsatzzeit genoss der Offensivakteur hohes Ansehen im Verein, wie die Verantwortlichen in der Pressemitteilung zum Abschied von Albers betonten.

"Die persönlichen Interessen stellte der sympathische Stürmer immer hinten an, der Erfolg der Mannschaft stand stets im Vordergrund. Ein absoluter Teamplayer, den sich jeder Trainer wünscht", hieß es in der Mitteilung.