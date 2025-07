Neuzugang bei St. Pauli: Bundesligist leiht Stürmer aus England aus

Alles in Kürze

Andréas Hountondji (22) vom englischen Club FC Burnley kommt als Neuzugang zum FC St. Pauli. © IMAGO / Belga

Der in Frankreich geborene Nationalspieler des Benin erhält bei den Hamburgern einen Vertrag für diese Saison.

"Mit Andréas konnten wir einen sehr interessanten Spieler für unseren Kader gewinnen, der unsere Optionen im Offensivspiel um ein wertvolles Element erweitert", sagte Sportchef Andreas Bornemann (53).

Der 22-Jährige überzeuge durch "gutes Timing in der Tiefe, starken Abschluss mit beiden Füßen, eine natürliche Präsenz in der Luft und hohe Durchsetzungsfähigkeit", sagte Cheftrainer Alexander Blessin (52): "Auch im Spiel gegen den Ball bringt er wichtige Qualitäten ein: Er agiert aggressiv, schaltet schnell um, erkennt Pressingsituationen frühzeitig und leistet damit wichtige Arbeit für die gesamte Mannschaft."

Hountondji war zuletzt an Standard Lüttich ausgeliehen, wo er in der Jupiler League in 18 Einsätzen vier Tore erzielte und zwei weitere Treffer vorbereiten konnte.