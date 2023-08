Neuzugang beim FC St. Pauli: Kiezkicker leihen Scott Banks aus

Sportchef Andreas Bornemann (l.,51) freut sich über den geliehenen Neuzugang beim FC St. Pauli, Scott Banks (21). © FC St. Pauli

Der junge Fußballer wechselt auf Leihbasis aus der U21 von Crystal Palace zum Hamburger Zweitligisten. Darauf einigten sich St. Pauli Sportchef Andreas Bornemann (51) und die Verantwortlichen des englischen Erstligisten.

Zwar steht der 21-Jährige seit Januar 2020 bei Crystal Palace unter Vertrag, stand seither aber bereits für mehrere andere Vereine auf Leihbasis auf dem Platz. Darunter unter anderem für den schottischen Fußballverein Dunfermline Athletic FC und Bradford City aus England.

In der "League Two" erzielte Banks in insgesamt 31 Spielen sechs Tore. Fünf Vorlagen gehen ebenfalls auf seine Kappe. In der englischen "Premiere League 2" bestritt er 28 Partien in denen er 14 Tore erzielte und sieben vorlegte. "In Schottlands U21-Auswahl kam der 21-Jährige bislang zu sechs Einsätzen", teilte der Hamburger Verein mit.

Bornemann zeigt sich überzeugt: "Scott Banks bringt ein sehr gutes Gesamtpaket mit, womit er unsere offensiven Möglichkeiten nochmals erweitert. Er verfügt über Tempo und Beweglichkeit in Kombination mit einer intelligenten Spielweise sowie technischen Fähigkeiten."

Auch Cheftrainer Fabian Hürzeler (30) freut sich über den Neuzugang: "Mit Scott Banks bekommen wir einen Spieler dazu, der sowohl selbst torgefährlich werden als auch seine Mitspieler in Szene setzen kann. Er ist schwer vom Ball zu trennen und findet auch unter Druck spielerische Lösungen. Genauso wichtig ist mir aber auch, dass er in der Defensivarbeit diszipliniert agiert und sich in den Dienst der Mannschaft stellt".