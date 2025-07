Nur einen Tag nach seinem Wechsel: Ex-Kiezkicker Daschner fällt monatelang aus

Hamburg - Was für ein Schock! Am Montag erst war der ehemalige St.-Pauli -Profi Lukas Daschner (26) nach erfolgreicher Leihe fest vom FC St. Gallen verpflichtet worden, nun fällt er monatelang aus.

Alles in Kürze

Nach einer starken Saison 2022/23 bei den Kiezkickern mit neun Toren und sieben Vorlagen versuchte Daschner sein Glück eine Etage höher beim VfL Bochum. Doch dort konnte er nicht an seine Leistungen anknüpfen, in 34 Bundesliga-Partien gelangen ihm lediglich zwei Treffer.

Für Daschner kommt die Verletzung zur Unzeit, hatte er doch gerade in St. Gallen wieder zu alter Stärke gefunden.

Beim Schweizer Erstligisten lief die zweite Trainingseinheit der Saisonvorbereitung, als sich der Offensivspieler in einem Zweikampf schwer am Knie verletzte. Laut Verein war dem 26-Jährigen die Kniescheibe im linken Knie herausgesprungen. Er wurde bereits operiert und fällt monatelang aus.

Im vergangenen Winter folgte daher die Leihe nach St. Gallen, wo er maßgeblich dazu beitrug, dass der Verein in der Abstiegsrunde über dem Strich blieb. In 16 Einsätzen konnte er drei Tore verbuchen. Eigentlich sollte er eine tragende Rolle bei den Espen in der kommenden Saison einnehmen, doch daraus wird erst einmal nichts.