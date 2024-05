Paukenschlag beim FC St. Pauli! Top-Scorer Hartel verlässt Meister

Marcel Hartel (28, r.) verlässt nach drei Jahren den FC St. Pauli. © Christian Charisius/dpa

Wie der Verein am Donnerstagmittag bekannt gab, wird der 28-Jährige seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

"Es fällt mir nicht leicht, diesen Schritt zu gehen. Doch manchmal ergeben sich besondere Möglichkeiten im Leben", erklärte Hartel seine Entscheidung und bedankte sich bei allen Beteiligten und den Anhängern für eine "überragende Zeit am Millerntor", die mit dem Aufstieg in dieser Saison gekrönt werden konnte. "Ich bin stolz auf das, was wir hier gemeinsam erreicht haben. Das werde ich nie vergessen!"

Sportchef Andreas Bornemann (52) machte indes keinen Hehl daraus, dass er die Zusammenarbeit mit dem Offensivspieler gerne fortgesetzt hätte. "Wir hätten Marcel gerne noch länger bei uns behalten, doch wir respektieren seine Entscheidung für einen anderen Weg", sagte er.

Für Trainer Fabian Hürzeler (31) war Hartel ein elementarer Faktor für sein Spiel. "Was 'Cello' auf dem Platz an Kilometern abgerissen hat, ist beeindruckend und wichtig für unser Spiel gewesen. Die Zusammenarbeit mit ihm war immer vertrauensvoll und er hat in der vergangenen Saison eine überragende Bilanz hingelegt."