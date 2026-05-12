Relegationsdruck schlägt St. Pauli auf den Magen: Hat Keeper Nikola Vasilj noch Hoffnung?

Hamburg - Die Woche vor dem letzten Spiel im Kampf um die Bundesliga-Relegation hat begonnen. Ausgerechnet bei St. Pauli geht jetzt der Magen-Darm-Virus um. Wie Nikola Vasilj die übrigen gesunden Mannschaftskollegen begrüßt und wieso er die Relegation nicht manifestiert, verriet der Keeper am Rande des öffentlichen Trainings der Kiezkicker.

St.-Pauli-Keeper Nikola Vasilj (30) denkt weiterhin positiv und glaubt an die Relegation: "Es gibt eine Chance!" © Christian Charisius/dpa

Rauer Wind an der Kollaustraße, nur ab und zu mal ein kleiner Sonnenstrahl, der sich durch die dicke, dunkle Wolkendecke über der Hansestadt drückt.

Die wohl perfekte Abbildung der aktuellen (mentalen) Lage des Kiezklubs - ein hartes Hin und Her zwischen Verzweiflung und einem letzten Funken Hoffnung auf die Rettung.

Vasilj aber trotzt bis zur allerletzten Sekunde den Widrigkeiten und glaubt an das Wunder von St. Pauli, wie er auf Nachfrage von TAG24 betont. "Es gibt eine Chance für uns. Eine große Chance. Und solange es eine Chance gibt, sind es für mich nur positive Gefühle", so der 30-Jährige.

So geht der bosnische Nationalspieler also trotz des enormen Drucks vor dem Spiel in Wolfsburg jeden Abend mit einem positiven Mindset ins Bett. Dass sich der benötigte Sieg für die Kiezkicker erbeten oder manifestieren lässt, daran glaubt er allerdings nicht.

"Ich hatte so viele Male in meiner Karriere so ein gutes Gefühl vor einigen Spielen und dann kam genau das Gegenteil", muss der Keeper fast ein wenig schmunzeln.

Am Ende gebe es aus seiner Sicht auch in diesem besonderen Finale nur eine Option: "Du musst es als Spieler als nächstes Spiel sehen und im Elf-gegen-Elf versuchen, alles zu geben!"