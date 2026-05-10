St. Pauli vor Herzschlagfinale gegen Wolfsburg: Heidenheim sorgt für irre Spannung

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Am letzten Bundesliga-Spieltag treffen der FC St. Pauli und der VfL Wolfsburg im direkten Duell um die Relegation aufeinander. Der 1. FC Heidenheim ist auch da.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Spannender hätten sich die Drehbuchschreiber der Bundesliga das Saisonfinale nicht ausdenken können: Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) treffen der FC St. Pauli und der VfL Wolfsburg im direkten Duell um den Relegationsplatz aufeinander. Oder wird der 1. FC Heidenheim zum lachenden Dritten?

Die Profis des FC St. Pauli stehen vor einem Herzschlagfinale im Kampf gegen den Bundesliga-Abstieg.
Die Profis des FC St. Pauli stehen vor einem Herzschlagfinale im Kampf gegen den Bundesliga-Abstieg.  © WITTERS

Nach der eigenen 1:2-Niederlage bei RB Leipzig hatten die Kiezkicker mit Argusaugen in die Autostadt geblickt, wo die Wölfe es mit dem FC Bayern München zu tun bekamen. Der VfL zeigte keine schlechte Leistung, musste sich letztlich aber mit 0:1 geschlagen geben.

Somit ist klar: Der FCSP muss das direkte Duell in jedem Fall gewinnen, ansonsten sind die Braun-Weißen direkt abgestiegen. Ein Remis reicht nicht, weil die Niedersachsen zwar punktgleich sind, aber das um drei Treffer bessere Torverhältnis haben.

"Wir müssen den Kopf oben behalten und weiterhin den Glauben haben. Die heutige Leistung gibt mir das Gefühl, dass wir das Spiel gegen Wolfsburg gewinnen können", erklärte Kapitän Jackson Irvine (33) nach der knappen Pleite in Leipzig.

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Chefcoach Alexander Blessin (52) schlug in dieselbe Kerbe und betonte: "Wir blicken positiv auf das Finale gegen Wolfsburg. Da müssen wir wieder so eine Leistung abrufen, um unser Ziel zu erreichen."

Heidenheim könnte St. Pauli selbst bei einem Heimsieg in die 2. Liga schicken

Kapitän Jackson Irvine (33, l.) und Co. müssen nicht nur selbst gewinnen, sondern auch auf den 1. FC Heidenheim schauen.
Kapitän Jackson Irvine (33, l.) und Co. müssen nicht nur selbst gewinnen, sondern auch auf den 1. FC Heidenheim schauen.  © WITTERS

Klar ist allerdings auch: Selbst der unabdingbare Heimsieg gegen Wolfsburg könnte nicht reichen. Durch den 3:1-Sieg des 1. FC Heidenheim gegen den 1. FC Köln am Sonntag könnte sich auch der FCH noch in die Relegation retten.

Die Schmidt-Elf geht nun punktgleich mit den Kiezkickern in den letzten Spieltag, auch das Torverhältnis ist dasselbe. Allerdings haben die Heidenheimer mehr Tore geschossen, weshalb sie mit einem Vorteil in das Herzschlagfinale gehen.

Somit ist klar: St. Pauli muss bei einem Heidenheimer Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 gegen Wolfsburg mindestens ein Tor mehr schießen oder einen Treffer weniger kassieren als der FCH, um über das Torverhältnis noch in die Relegation einzuziehen.

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Rechenspiele hin oder her, der Auftrag für die Hamburger ist denkbar einfach: drei Punkte gegen Wolfsburg zu holen. Gelingt das nicht, muss der Taschenrechner gar nicht erst rausgeholt werden.

Erstmeldung: 11.54, aktualisiert: 19.35 Uhr

Titelfoto: WITTERS

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