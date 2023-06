Saison-Vorbereitung bei St. Pauli: Dieses Zwischenfazit zieht Coach Hürzeler

Mit dem aktuellen Stand der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Bundesliga ist der Coach nach eigenen Angaben "sehr zufrieden". Wenn neue Spieler von denen gecoacht würden, die schon länger da sind, dann wisse er, dass die "das ganze System schon verstanden haben", so der Fußballlehrer.

Beim Testspiel am Freitag gegen Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg werde der australische Nationalspieler nach seiner Wadenverletzung aber noch nicht dabei sein, erklärte Hürzeler am Donnerstag nach einer Trainingseinheit.

Bevor die Saison am letzten Juli-Wochenende losgeht, stehen für den FCSP noch weitere Testspiele an. Nach der Partie gegen Oldenburg trifft das Team am kommenden Dienstag auf den dänischen Erstligisten Randers FC. Bei der Saisoneröffnung am 22. Juli geht es gegen Hapoel Tel Aviv aus Israel.