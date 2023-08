Schlägt FC St. Pauli in Premier League zu? Angreifer kurz vor Unterschrift

Scott Banks (21) von Crystal Palace soll kurz vor einem Wechsel zum FC St. Pauli stehen. © IMAGO / Crystal Pix

Laut dem Online-Portal "Football League World" sind die Verantwortlichen der Kiezkicker dabei auch schon fündig geworden, und zwar beim englischen Premier-League-Verein Crystal Palace.

Demnach soll Angreifer Scott Banks kurz vor der Unterschrift am Millerntor stehen. Der 21-Jährige spielte in der vergangenen Saison leihweise in der vierten englischen Liga bei Bradford City, wo er in 29 Partien auf sechs Tore und drei Vorlagen kam.

Bei Palace selbst kam der gebürtige Schotte bislang nur in der U21 zum Einsatz, stand bei den Profis aber auch schon im Kader.

Zwischenzeitlich spielte Banks auch etwas mehr als drei Monate für Dunfermline Athletic, gegen den St. Pauli jüngst ein Testspiel absolviert hatte (3:0) und der ehemalige Kiezkicker Thomas Meggle (48) Mitgesellschafter ist.

Laut dem Bericht soll Banks allerdings schon kurz vor einem Wechsel zum FC Blackpool in die dritte Liga gestanden haben. Beide Vereine hatten sich bereits auf eine Ablöse um die 580.000 Euro geeinigt, doch der 21-Jährige legte sein Veto ein, entschied sich auch gegen ein Angebot der Blackburn Rovers und soll sich für einen Wechsel nach Hamburg entschieden haben.