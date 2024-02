Sieben-Tore-Spektakel im Spitzenspiel! FC St. Pauli zittert sich bei Holstein Kiel zum Sieg

Kiel - Das Spitzenspiel hat gehalten, was es versprochen hatte! Holstein Kiel und der FC St. Pauli lieferten sich am Freitagabend eine rassige Partie, die zur Halbzeit fast schon entschieden war. Doch die Störche gaben nicht auf. Am Ende behielten die Kiezkicker aber mit 4:3 (3:0) die Oberhand und festigten ihre Tabellenführung.