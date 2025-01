So rettete St.-Pauli-Trainer Blessin einem Frankfurt-Star die Karriere

Hamburg/Frankfurt - Sie haben ein besonderes Verhältnis! Wenn am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) der FC St. Pauli am heimischen Millerntor auf Eintracht Frankfurt trifft, kommt es zu einem emotionalen Wiedersehen.

St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (51, l.) und Frankfurt-Profi Arthur Theate (24) haben seit ihrem gemeinsamen Engagement beim KV Oostende ein besonderes Verhältnis. © IMAGO / Photo News

In dieser Woche blieb das Telefon still, aber ansonsten sprechen St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (51) und SGE-Profi Arthur Theate (24) regelmäßig, zuletzt nach Weihnachten und Silvester, wie der 51-Jährige verriet. "In dieser Woche haben wir es aber bewusst gelassen."

Die enge Bindung zwischen den beiden basiert auf einem Ereignis aus dem Jahr 2020. Der junge Belgier war damals am Scheideweg seiner Karriere, wie Blessin es nannte, und wollte eigentlich mit dem Fußball aufhören.

Theate aber entschied sich für ein Probetraining beim Erstligisten KV Oostende und konnte überzeugen.

"Wobei er eigentlich gleich wieder gehen wollte", erinnerte sich Blessin zurück, der damals dort Trainer war. "Er hat gesagt, wir hätten schon zwei gute Außenverteidiger." Zum großen Glück konnte er den Profi überreden zu bleiben.