Spielplan fix! Derby zwischen St. Pauli und HSV steigt bereits am zweiten Spieltag

Anfang Oktober kommt es zum zweiten Nordderby gegen Werder Bremen. Das letzte Spiel im Jahr 2025 findet zwischen dem 19. und 21. Dezember statt. Gegner ist Mainz 05 (A). Den Saisonabschluss bildet die Partie gegen den VfL Wolfsburg am 16. August 2026 am Millerntor.

Für St. Pauli beginnt die Saison mit einem Heimspiel gegen den BVB. Nach dem Derby ist der FC Augsburg mit Neuzugang Elias Saad zu Gast. "Das Auftaktprogramm hat es in sich und ist für unsere Fans natürlich sehr attraktiv. Grundsätzlich nehmen wir die Gegner so, wie sie kommen, und sind hoch motiviert für ein weiteres Jahr Klassenkampf in der Bundesliga", erklärte Sporchef Andreas Bornemann (53).

Stadtrivale HSV startet mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach in die neue Saison. Nach dem Derby steht die Reise in den Süden zu den Bayern an. "Es ist klar, dass es für uns in der Bundesliga nur Topspiele gegen hochklassige Gegner geben wird, aber der Start hat es dann doch schon extrem in sich und sorgt auf jeden Fall für echtes Kribbeln", sagte Trainer Merlin Polzin (34)

Das Derby gegen Werder findet für die Rothosen Anfang Dezember zunächst im Volkspark statt. Zum Jahresabschluss kommt Eintracht Frankfurt. Gegner am letzten Spieltag Mitte Mai ist Bayer Leverkusen.

Die zeitgenauen Terminierungen der ersten fünf Spieltage finden laut DFL zwischen dem 7. und 11. Juli statt.