St.-Pauli-Keeper Vasilj geht mit Mega-Frust in den Deutschland-Kracher

St.-Pauli-Keeper Nikola Vasilj (27, r.) sah beim Mainzer Führungstreffer durch Jonathan Burkardt (24) unglücklich aus. © IMAGO / Oliver Ruhnke

Der 28-Jährige zögerte in der fünften Minute einen Augenblick zu lang und ermöglichte so Mainz-Angreifer Jonathan Burkardt (24), per Hinterkopf zur frühen Führung einzuköpfen.

"In dem Moment wollte ich einfach raus, um den Ball zu klären. Erst im letzten Moment habe ich gemerkt, dass ich zu spät komme. Dann ist er vor mir am Ball und macht ihn rein. Es war die falsche Entscheidung von mir", sagte Vasilj entschuldigend.

Sein Trainer Alexander Blessin (51) hatte noch gehofft, dass sein Torwart in seinem Kasten bleiben würde. "Bleibt er drin, passiert gar nichts. Aber er hat kurz gewartet und sobald du einen Moment zögerst, bist du zu spät", beschrieb er die Szene.

Aus seiner Sicht hatte Burkardt gar keine andere Chancen, den Ball aufs Tor zu bekommen, außer eben so, wie er es tat. "Er konnte ihn nur so verlängern", ärgerte sich Blessin, der Vasilj aber keinen weiteren Vorwurf machen wollte. "Niko hat uns die letzten Spiele sehr, sehr gut geholfen. Da müssen wir das jetzt auch mal hinnehmen und es als Mannschaft kompensieren."