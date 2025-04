St.-Pauli-Profi Philipp Treu warnt nach Kiel-Sieg: "Kann noch eng werden"

Philipp Treu (23, r.) war wieder einmal ein Aktivposten beim FC St. Pauli. Hier duelliert er sich mit Kiels Alexander Bernhardsson (26). © Imago / Eibner

Die Vorzeichen vor der Partie waren klar. Kiel musste gewinnen, um irgendwie noch die Hoffnung auf den direkten Klassenerhalt am Leben zu halten, St. Pauli hingegen konnte mit einem Dreier davonziehen. Entsprechend gingen es beide Teams auch an.

"Wir wussten, dass es ein umkämpftes Spiel wird. Kiel hat alles reingehauen, aber wir haben alles, was in unserer Macht stand, dagegengehalten", erklärte Treu.

Zu Beginn hatten die Boys in Brown das Geschehen in der Hand, doch mit dem ersten Schuss aufs Tor gingen die Störche in Führung. "Das war natürlich bitter", wusste der 23-Jährige. "Aber wir haben danach Moral gezeigt und sind gut zurückgekommen." Danel Sinani (28) besorgte noch vor der Pause den Ausgleich, Kiel blieb aber die gefährlichere Mannschaft.

Nach dem Seitenwechsel machte es St. Pauli besser und hielt erneut stark dagegen. Als vieles auf das 1:1 hinauslief, fiel in der Nachspielzeit noch der Siegtreffer. "Beim 2:1 habe ich nur noch zum Schiedsrichter geguckt und gehofft, dass die Uhr irgendwie Alarm schlägt", beschrieb Treu die Szene. "Zum Glück hat sie das auch."