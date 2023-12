St. Pauli schießt den FC Homburg ab und zieht ins DFB-Pokal-Viertelfinale ein!

Erst Mitte der ersten Hälfte nahm die Partie Fahrt auf - und wie: Nach einem Eckball von Marcel Hartel und einer Kopfballverlängerung von Eric Smith stand Hauke Wahl am zweiten Pfosten goldrichtig und drückte die Kugel zum 1:0 über die Linie (24.).

Elias Saad (r.) brachte die Kiezkicker mit seinem Treffer zum 2:1 auf die Siegerstraße. Anschließend war der Bann der Hausherren gebrochen. © imago/Jan Huebner

Im zweiten Abschnitt bot sich den 12.232 Zuschauern dasselbe Bild: Der Zweitliga-Tabellenführer hatte deutlich mehr Ballbesitz als der Viertliga-Spitzenreiter, biss sich an der kompakten Defensive jedoch die Zähne aus.

Die Saarländer wiederum lauerten weiter auf schnelle Umschaltsituationen, sorgten mit diesem Vorgehen allerdings auch nicht wirklich für Gefahr - so spielte sich das Geschehen hauptsächlich zwischen den Strafräumen ab.

In der 64. Minute war es aber schließlich so weit: Smith spielte eine No-Look-Flanke in den Homburger Strafraum, wo drei St. Paulianer völlig freistanden. Letztlich war es Elias Saad, der Keeper Tom Kretzschmar umkurvte und zum 2:1 traf.

Jetzt sprach alles für die Gäste - und die legten nach: Hartel bekam an der Sechzehnerkante die Kugel, drehte sich blitzschnell um die eigene Achse und jagte das Leder traumhaft zum 3:1 in den Winkel (68.).

Nun war das Duell entschieden, doch die Braun-Weißen hatten noch nicht genug: Johannes Eggestein (73.) machte mit einem satten Schuss zum 4:1 endgültig den Deckel drauf (73.). Den Rest spielte der FCSP locker runter.