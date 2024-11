St. Pauli soll die Bayern ärgern: So will Blessin Top-Spieler Musiala stoppen

Hamburg - Nach dem letzten Auswärtssieg, ist vor dem nächsten Heimkracher. Der FC St. Pauli empfängt am kommenden Samstag den Bundesliga-Rekordmeister FC Bayern München am heimischen Millerntor (15.30 Uhr/Sky).

"Wir wissen genau, was für ein starker Gegner auf uns zukommt", stieg Trainer Alexander Blessin (51), der mit großer Vorfreude auf die Partie gegen die Gäste aus München blickt, in die Pressekonferenz am Donnerstag ein.

Jamal Musiala (21, M.) wird laut FCSP-Trainer Alexander Blessin (51) schwer zu stoppen sein. © Sven Hoppe/dpa

Einer, der vor allem der Abwehrkette der "Boys in Brown" das Leben schwer machen könnte, ist Top-Spieler Jamal Musiala.

"Er ist so ein hochklassiger Spieler, den man in Summe nicht alleine verteidigen kann", analysierte der Kiezcoach die Stärken des 21-Jährigen.

Doch welche Zutaten braucht es um Musiala und die restliche Mannschaft von Vincent Kompany (38) doch noch zu stoppen und im Sensationsfall einen Heimsieg einzufahren?

Gerade in gefährlichen Räumen vorm Tor müsse man aufmerksam sein und versuchen Eins-gegen-Eins-Situationen zu vermeiden.

Zudem müsse man über 90 Minuten an seine Grenzen gehen und in den richtigen Momenten die richtigen Nadelstiche setzen. Ein bisschen Spielglück gehöre in so einer Begegnung aber auch dazu, gab Blessin zu.

Doch gerade trotz der Stärke der Bayern sieht der Trainer, der sich klar bewusst ist, dass sein Team als klarer Außenseiter in die Partie startet, das Spiel als absolutes Highlight an. "Bayern im vollen Haus begrüßen zu dürfen, macht stolz."

Und egal ob Sieg oder Niederlage: "Ich hoffe, dass wir danach in den Spiegel schauen und sagen können: 'Hey, war ein geiles Spiel'", beendete der Kiezcoach die Pressekonferenz.