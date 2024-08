St.-Pauli-Stürmer Angreifer Eggestein vor Ligastart angespannt: "Müssen gucken, wo wir stehen"

Hamburg - Die Vorfreude steigt! Am Sonntag (17.30 Uhr) empfängt der FC St. Pauli zum Saisonauftakt am heimischen Millerntor den 1. FC Heidenheim . Im Vorfeld blickte Stürmer Johannes Eggestein (26) auf die Vorbereitung zurück und auf den Ligastart voraus.

FCSP-Stürmer Johannes Eggestein (26, r) tauschte sich während des Trainings mit seinem Chef Alexander Blessin (51) aus. © Witters/LeonieHorky

Doch zunächst einmal gab der 26-Jährige Entwarnung, denn am Montag und Dienstag trainierte Eggestein abseits der Mannschaft nur individuell. "Ich habe keine Probleme", erklärte er in einer Medienrunde. "Ich hatte das Gefühl, dass es ein Stück weit besser ist nach der enormen Belastung. So konnte ich kontrollierter arbeiten." Bereits am Mittwoch will der Angreifer ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Spätestens dann beginnt auch die intensive Vorbereitung auf den kommenden Gegner aus Heidenheim. "Das erste Spiel zu Hause zu haben, ist sensationell schön", blickte Eggestein voraus. "Ich freue mich schon auf die Stimmung." Allerdings verspürte er auch ein wenig Anspannung vor dem Ligastart. "Wir müssen gucken, wo wir am Anfang stehen."



Diese Frage dürfte sich auch der Gegner stellen. "Sie haben drei wichtige Spieler nach vorne hin verloren. Es ist schwer eine Abschätzung abzugeben, wie stark sie sein werden", gab Eggestein zu. "Ihr Spiel wird sich sicher auch verändert haben, ich bin gespannt, was sie liefern werden."

Eines ist zumindest klar, sie treffen auf einen FC St. Pauli, der mit einem guten Gefühl aus der Vorbereitung und auch aus dem Pokalspiel beim Halleschen FC (3:2n.V.) herausgegangen ist. "Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt und gewisse Abläufe eintrainiert", blickte der Neun-Tore-Mann der Vorsaison zurück und war sich sicher: "Wir besinnen uns auf das, was wir auch trainiert haben. Da sind wir ziemlich sicher geworden."