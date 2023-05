St.-Pauli-Trainer Hürzeler ärgert sich über Schiedsrichter-Leistung: "Nicht seinen besten Tag gehabt"

St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler (30) war nach dem Kiel-Spiel mit der Leistung des Schiedsrichters nicht einverstanden gewesen. © Daniel Bockwoldt/dpa

Grund hierfür war ein gegebener Elfmeter in der ersten Halbzeit, der in der Führung der Störche mündete (27. Minute), und ein Platzverweis gegen Oladapo Afolayan (25) kurz vor Spielende, der die Partie noch einmal unnötig spannend machte.

Aber der Reihe nach: In der 27. Minute folgte nach einem Saliakas-Querschläger ein Missverständnis zwischen Karol Mets (30) und Nikola Vasilj (27). Der Keeper musste aus seinem Kasten und ging etwas ungestüm in den Zweikampf mit Fin Bartels (36). Schiri Kampka zeigte sofort auf den Punkt.



"Für mich kein Elfmeter", stellte Hürzeler nach der Partie klar und lieferte die Begründung des Pfiffes nach. "Wenn der Schiedsrichter dann zu mir sagt, er wurde am Kopf getroffen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwo einen Kopftreffer gesehen habe."

Und in der Tat: Auf den TV-Bildern ist zu sehen, wie Vasilj Bartels zwar traf, aber er an der Schulter oder am oberen Rückenbereich als am Kopf. "Wenn das die Begründung ist und er Elfmeter gibt und es kein Kopftreffer war, dann wird es irgendwann kritisch, auch für den Schiedsrichter", monierte der 30-Jährige weiter.