St.-Pauli-Trainer Hürzeler zählt Hannover 96 zu den Aufstiegs-Favoriten: "Stehen zu Recht da oben"

Hamburg - Erster gegen Dritter! Der FC St. Pauli empfängt am Freitagabend (18.30 Uhr) Nord-Rivale Hannover 96 zum Topspiel am Hamburger Millerntor. Trainer Fabian Hürzeler (30) kann dabei fast aus dem Vollen schöpfen.

Aus seiner Sicht stehe Hannover zu Recht so weit oben in der Tabelle. "Sie sind ein Favorit auf den Aufstieg", stellte der FCSP-Trainer klar und wollte den Gegner nicht nur auf Ausnahmespieler Halstenberg beschränken. "Das wäre fatal, sie haben auch viele andere starke Spieler."

Wer in die Rolle von Irvine schlüpft, ließ er offen. "Wir haben verschiedene Optionen. Eric Smith (26) kann dort spielen, Connor Metcalfe (24) hat das gegen Hertha BSC und Holstein Kiel schon gut gemacht und Carlo Boukhalfa (24) trainiert auch sehr gut und ist immer präsent", zählte Hürzeler die möglichen Alternativen auf.

Dabei wiederholte der Übungsleiter, dass jeder in der Mannschaft gebraucht werde, auch wenn er nicht spiele. "Das wird von Woche zu Woche so weitergehen", sagte er und betonte mit Blick auf die Tabellenführung: "Wir stehen da, weil wir viel investiert haben. Und wir müssen weiter alles Mögliche in die Arbeit reinstecken, damit das auch so bleibt."

Dessen seien sich seine Spieler auch bewusst. Ob sie es auch umsetzen können und im 19. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen bleiben, können sie am Freitagabend unter Beweis stellen.