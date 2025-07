FC St. Pauli im Trainingslager: Tschau, aus Flachau! Kiezkicker fliegen "hoam"

Mit geschrumpften Kader fährt der Bus in knapp einer Stunde also los Richtung Anif. Gegen 12 Uhr wurde er bereits beladen.

Auch ist unklar, inwiefern Dapo Afolayan seine maximale Leistung abrufen kann. Der Engländer wurde im zweiten Training am Donnerstag ordentlich gefoult und humpelte danach vom Platz. Am Freitag konnte er allerdings normal am Training teilnehmen.

Auch am Nachmittag ist weiterhin Regen angesagt. Das Spiel gegen OGC Nizza könnte also feuchtfröhlich werden. Doch als Hamburger Verein sollte das den Boys in Brown wenig ausmachen. Vielleicht ein Vorteil im Spiel gegen den Erstligisten aus Südfrankreich?

Es regnet in Strömen, die Enns erstrahlt nicht wie sonst in glasklaren Blautönen, sondern ist zum reißenden, braungrauen Fluss geworden. Flachau geht unter.

Manolis Saliakas (28), der trotz Nachwehen seiner hartnäckigen Probleme im Bereich des Schambeins und der Adduktoren am Mittwoch voll mit der Mannschaft trainierte, setzte wegen Belastungsstopp am Donnerstag zunächst aus.

Nach einer Aktivierung im Kraftraum des Teamhotels "DIPS & DROPS" ging es für die Mannschaft gegen Vormittag in das nicht öffentliche Training. Gegen 12 Uhr radelten die Kiezkicker dann auch schon wieder zurück in ihre Unterkunft.

Neuzugang Arkadiusz Pyrka (22) will sein erstes Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen Eintracht Norderstedt spielen. © WITTERS

Eigentlich hat der 22-Jährige im Testspiel gegen den Karlsruher SC eine gute Figur gemacht und sogar sein erstes Tor geschossen. Trotzdem sei der Außenverteidiger mit seiner Leistung noch nicht zufrieden.

"Wir haben die Spiele viel analysiert. Es gibt noch Dinge, die ich verbessern will und muss. Ich denke an meine Positionierung, sowohl gegen als auch mit dem Ball", betonte er in einem Interview mit dem Klub.

Über sein erstes Tor habe er sich dennoch "sehr gefreut". Mit einer Extraportion Motivation will der Pole in der Vorbereitung nun weiterhin alles geben, "jeden Tag hart trainieren und mich weiterentwickeln", um Trainer Alexander Blessin zu überzeugen und bald sein erstes Pflichtspiel zu absolvieren. Am liebsten in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Eintracht Norderstedt. "Ich werde bis dahin alles geben und dann wird man sehen, wie der Trainer entscheidet."

Der Schritt ins Ausland und zum FC St. Pauli zu gehen, sei für den Spieler der zuletzt für die U21 Polens auf dem Rasen und beim polnischen Erstligisten Piast Gliwice unter Vertrag stand, nicht schwer gewesen. "Wenn dich ein Club aus der Bundesliga haben will, ist es eine einfache Entscheidung", so Pyrka.

Gesprochen würde in Hamburg weniger Polnisch und mehr Englisch. Doch es gibt eine Ausnahme. Mit Teamkollege Adam Dźwigała (29) kann er auf seiner Muttersprache quatschen. "Adam hat mir von Anfang an geholfen und hilft mir auch jetzt noch immer – egal ob in der Kabine oder auf dem Platz."