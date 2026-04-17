St. Pauli will den 1. FC Köln wieder runterziehen

Hamburg - Wer macht den nächsten Schritt? Am Freitagabend treffen mit dem FC St. Pauli und dem 1. FC Köln zwei Abstiegskandidaten direkt aufeinander. Die Voraussetzungen sind klar.

Der FC St. Pauli und der 1. FC Köln treffen am Freitag im direkten Abstiegsduell aufeinander – ein Leckerbissen verspricht das nicht zu werden. © Rolf Vennenbernd/dpa

Auch wenn nur drei Punkte auf dem wortwörtlichen Spiel stehen, geht es am Freitagabend am Millerntor für beide Mannschaften um viel mehr. St. Pauli will mit einem Sieg die Lücke zu Köln und der Konkurrenz schließen, der Effzeh will mit einem Dreier den vorentscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Für die Kiezkicker wird es vor allem darum gehen, ihre Schwäche in der zweiten Halbzeit abzustellen. Trotz Halbzeitführungen gegen Freiburg und Union holte das Team von Alexander Blessin (52) aus diesen Paarungen nur einen Zähler, bei der Klatsche gegen die Bayern ging es gänzlich baden.

"Es gibt nicht diesen einen Grund", erklärte der 52-Jährige. "Wir haben auch darüber diskutiert und im Training ein bisschen was angepasst." Und natürlich spielen auch die Wechsel eine Rolle, die bei St. Pauli zuletzt aber allesamt verpufften und keine Wirkung zeigten.

"Ich muss halt an meine Grenzen gehen und Bereitschaft zeigen, auch wenn es vielleicht nur für 70 und nicht für 90 Minuten reicht", forderte Blessin.

Sein Gegenüber, René Wagner (37), wusste ebenfalls, was die Stunde geschlagen hat und erwartete ein schweres Auswärtsspiel. "Sie schaffen es, aus einem kompakten Block umzuschalten und haben mit Ball gute Lösungen", sagte er. "Da dürfen wir nicht reinrennen."

Gegen 22.30 Uhr wird sich am Freitagabend zeigen, welche der beiden Mannschaften das nebenan stattfindende Feuerwerk auf dem Hamburger Dom mehr genießen und auf ein weiteres Jahr in der Bundesliga hoffen kann.