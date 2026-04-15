St.-Pauli-Trainer Blessin bläst zur Attacke: "Wollen aggressiv sein"

Hamburg - Jeder weiß, was die Stunde geschlagen hat! Der FC St. Pauli will am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln nach der 0:5-Klatsche gegen die Bayern nicht nur Wiedergutmachung betreiben, sondern auch drei wichtige Zähler im Abstiegskampf einfahren.

St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52) fordert einen Sieg seiner Mannschaft gegen den 1. FC Köln. © Christian Charisius/dpa

Daher wollte Trainer Alexander Blessin (52) auch gar nicht groß über die Partie vom Samstagabend mehr reden - zwischenzeitlich hatte er sie sogar ganz aus seinem Gedächtnis gestrichen - sondern vielmehr auf die Partie am Freitagabend schauen.

Denn die Ausgangslage ist klar: Nur ein Sieg hilft den Kiezkicker eigentlich weiter, um noch im Rennen um den direkten Klassenerhalt zu bleiben. Die Kölner hingegen könnten mit einem Dreier fast schon sicher für eine weitere Saison in der ersten Liga planen.

Grund dafür ist unter anderem auch der Trainerwechsel zu René Wagner (53), unter dem der Effzeh vier Punkte aus zwei Spielen holen konnte. "Beim Spiel gegen Bremen gab es früh eine Rote Karte, da ist es schwierig, das einzuschätzen", erklärte Blessin.

Beim Remis gegen Frankfurt hingegen zeigte Köln zwei unterschiedliche Gesichter. "Aber man hat schon gesehen, dass bestimmte Spieler das Vertrauen ausgesprochen bekommen haben und das gut ankommt", urteilte der 52-Jährige. "Wir müssen auch mit ein paar Variationen rechnen und müssen darauf reagieren."