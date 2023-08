Startelf und Traumtor! Ex-St.-Pauli-Kante Jakov Medic feiert sensationelles Debüt bei Ajax

Amsterdam - Das kann man mal so machen! Nur sechs Tage nach seinem Wechsel vom FC St. Pauli zu Ajax Amsterdam hat Jakov Medic (24) sein Pflichtspiel-Debüt für den niederländischen Rekordmeister gefeiert.

Ex-St.-Pauli-Profi Jakov Medic (24, r) jubelt bei seinem Startelf-Debüt für Ajax Amsterdam gleich über seinen ersten Treffer. © IMAGO / Pro Shots

Nachdem die kroatische Abwehrkante unmittelbar nach seinem Transfer ins Nachbarland im Testspiel gegen Borussia Dortmund (1:3) ein paar Minuten ran durfte, stand er am ersten Spieltag der Eredivisie gegen Heracles Almelo direkt in der Startelf und zahlte das Vertrauen von Trainer Maurice Steijn (49) gleich mit einer bärenstarken Leistung zurück.

Nachdem Ajax in der ersten Halbzeit in der fünften Minute der Nachspielzeit durch ein Slapstick-Treffer der Gäste durch den Ex-Sandhausen-Profis Mario Engels (29) in Führung gegangen war, schlug drei Zeigerumdrehungen später die große Stunde des ehemaligen Kiezkickers.

Der Vorjahres-Dritte kam gegen die dicht gestaffelte Almelo-Abwehr nicht durch und schob sich den Ball hin und her. Als Medic in der Mitte der gegnerischen Hälfte an den Ball kam, hatte er unendlich viel Platz, marschierte ein paar Schritte und zog einfach mal aus rund 35 Metern ab.

Das Leder schlug unhaltbar für Keeper Michael Brouwer (30) in seinem Kasten ein. Es war ein Treffer der Marke "Tor des Jahres".