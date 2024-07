Torwarttrainer Marco Knoop verlässt FC St. Pauli!

Tschüss, Marco Knoop (45)! Der Torwarttrainer ließ seinen Vertrag bei St. Pauli auflösen. © Christian Charisius/dpa

Mit der Vorstellung des neuen Cheftrainers der Kiez-Elf, Alexander Blessin (51), hatte sich der Abgang bereits angedeutet.

"Wir haben die Unsicherheit, dass vielleicht noch jemand Fabian nach Brighton begleitet", sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann (52) bei der ersten Pressekonferenz mit dem 51-Jährigen.

Knoop war zur Saison 2022/23 zu den Braun-Weißen gewechselt. Er kam vom dänischen Erstligisten FC Nordsjælland.

Erfahrungen sammelte er bis dato bei Fenerbahçe Istanbul in der türkischen Süper Lig sowie in Nachwuchsteams von Borussia Dortmund, RB Leipzig und dem VfL Bochum.

Nun tritt er den nächsten Schritt an und führt seine Karriere offenbar gemeinsam mit dem ehemaligen St.-Pauli-Cheftrainer Fabian Hürzeler (31) in der Premier League bei Brighton & Hove Albion fort. Der 31-Jährige jedenfalls deutete dieses Vorhaben bei der ersten Pressekonferenz seines neuen Vereins an.