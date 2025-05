Nationalspieler bleibt in Hamburg: James Sands weiter bei St. Pauli

"Eine entsprechende Klausel war bereits im ursprünglichen Vertrag angelegt, konnte aber aufgrund der Verletzung von James nicht greifen. In seinen bisherigen Einsätzen für uns hat er bereits nachgewiesen, dass er sich in der Bundesliga behaupten und unser Team verstärken kann", wurde Sportchef Andreas Bornemann (53) zitiert.

Der defensive Mittelfeldspieler kam in sieben Erstligapartien zum Einsatz. Danach endete die Saison für ihn wegen einer Sprunggelenksverletzung.

Der Fußball-Bundesligist hat das Leihgeschäft mit dem Klub New York City FC um ein Jahr verlängert, teilte der Kiez-Klub mit.

Und James Sands ergänzte: "Sehr vieles von dem, was ich mir bei meinem Wechsel nach Hamburg erhofft habe, hat sich erfüllt. Die Ankunft wurde mir sowohl in menschlicher als fußballerischer Hinsicht sehr leicht gemacht und ich bin sehr stolz darauf, mich mit dem Team in der Bundesliga bewiesen zu haben."