Wer ist mehr angeschlagen? Alle Infos zum Bundesligaspiel zwischen St. Pauli und dem VfB

Hamburg - Am heutigen Samstagnachmittag begrüßt der VfB Stuttgart den FC St. Pauli in der MHP Arena (15.30 Uhr/Sky). TAG24 hat alle wichtigen Informationen zur letzten Partie vor der Winterpause zusammengefasst.

Zweitliga-Duell 2020: Stuttgarts Kevin Großkreutz (M.) und St.-Paulis Daniel Bulballa (r.) kämpfen um den Ball im Millerntor-Stadion. © Axel Heimken/dpa

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstädt - Keitel, Stiller - Millot, Führich - Woltemade - Demirovic

Es fehlen: Diehl (Muskelverletzung Oberschenkel), Drljaca, Karazor (krank), Kastanaras, Leweling (Oberschenkelverletzung), Nartey (Rückstand nach Knorpel-OP im Knie), Raimund (Rückstand nach Muskelverletzung), Touré (Mittelfußbruch), Undav (Muskelfaserriss), Zagadou (Außenbandverletzung im Knie)

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Nemeth - Saliakas, Irvine, Boukhalfa, Treu - Afolayan, J. Eggestein, Guilavogui

Es fehlen: Ahlers (Knie-OP), Burchert (Knie-OP), Metcalfe (Adduktorenprobleme), Mets (Patellasehnenprobleme), Saad (Sprunggelenk-OP), Voll (Aufbautraining), R. Wagner (Muskelverletzung), Zoller (Muskelverletzung)

Die Bilanz:

Klar als Favorit in die Partie geht der VfB Stuttgart. In 21 Pflichtpartien, in denen sich die Schwaben und der FC St. Pauli bislang begegneten, gingen 16 zugunsten des VfB aus. Nur zwei Spiele gewannen die Hamburger. Fünfmal trennten sich die Mannschaften unentschieden.

Zuletzt in der 1. Bundesliga begegneten sich die Mannschaften vor 13 Jahren. In der Rückrunde der Saison 2010/2011 verloren die Kiezkicker mit 1:2. Zwischen 2016 und 2020 trafen sie in Liga zwei regelmäßig aufeinander.