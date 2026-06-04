Werte und Standort zu kontrovers? FC St. Pauli eröffnet Shop mit neuem Konzept

Hamburg - Der FC St. Pauli eröffnet einen neuen Shop im "Westfield Center" in der Hafencity. Ein Standort, mit dem der Klub - laut eigenen Angaben - "neue Wege gehen will, ohne seine Herkunft zu verlieren". Der Verein steht offiziell unter anderem für Toleranz, Vielfalt, Inklusion und faires Miteinander. Das "Westfield" hat sich während seiner Entstehung nicht im besten Licht präsentiert. Wie geht das zusammen?

Zukünftig soll Merch des FC St. Pauli in einem rund 100 Quadratmeter großen Shop im Westfield Center verkauft werden. © FC St. Pauli

Illegale Beschäftigte, Arbeiter, die auf der Baustelle starben, als sie von einem Gerüst in die Tiefe stürzten, miserable Arbeitsbedingungen, Verletzungen, Unfälle, unterirdisch schlechte Bezahlungen und explodierende Kosten prägten während des jahrelangen Baus des "Westfields" die Schlagzeilen.

Nach einer rund einjährigen Verspätung wurde es im vergangenen April eröffnet. Laut Angaben des Centers kamen in den ersten sechs Monaten bereits mehr als fünf Millionen Besucher. Das scheint auch der FC St. Pauli nun für sich nutzen zu wollen.

Auf 100 Quadratmetern sollen ab Ende August/Anfang September an dem Standort an der Elbe Fan-Artikel des Kiezklubs verkauft werden. Ein klassischer Fan-Shop soll aber nicht entstehen, teilte der Klub am Donnerstag mit.

"Der neue Shop soll stärker in Richtung Streetwear, Fashion und Lifestyle gedacht werden. [...] Ziel ist es, neue Zielgruppen anzusprechen und die Marke FC St. Pauli auch jenseits der klassischen FCSP-Orte sichtbar zu machen."

Etwas, was vor allem den St.-Pauli-Ultras negativ aufstoßen könnte, erfuhr TAG24. "Was vielen Fans generell negativ aufstößt, ist - unabhängig von der Store-Eröffnung - die Flut an Kollektionen", sagte ein treuer FCSP-Anhänger gegenüber TAG24. "Gefühlt gibt es jede Woche eine neue Kollektion und teilweise waren 50 verschiedene Hoodies im Onlineshop. Da haben schon viele gemeckert. Das wird zwar alles nachhaltig produziert, wirkt dadurch aber eher wie Fast Fashion."

Dass St. Pauli dadurch in der Fußball-Szene häufig als "Modelabel mit Fußballabteilung" gesehen werde, könne der Hamburger inzwischen sogar nachvollziehen.