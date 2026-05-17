Traurige Abschiede am Millerntor: "Wollte nicht, dass es so endet"

Hamburg - Was für eine emotionale Achterbahnfahrt am Samstagabend im Millerntor. Nach einer schwachen Bundesliga -Saison verabschiedet sich der FC St. Pauli tränenreich in die 2. Liga . Neben Enttäuschung lagen allerdings gleichzeitig auch Wehmut und Dankbarkeit in der Luft.

Stammkeeper Nikola Vasilj (30) muss sich nach fünf Jahren bei St. Pauli bei den Fans verabschieden. © WITTERS

Besonders Stammkeeper Nikola Vasilj, der seit fünf Jahren den Kasten des FC St. Pauli hütet, zeigte sich sehr emotional nach der entscheidenden Niederlage gegen den VfL Wolfsburg (1:3).

Es war das letzte Spiel des bosnischen Nationalspielers für den Kiezklub. Während seines Statements kämpfte der 30-Jährige das ein oder andere Mal mit einem Kloß im Hals.

"Es waren fünf wunderschöne Jahre", betonte Vasilj. "Ich kann nur sagen, ich werde mich immer an diese schönen Momente erinnern. [...] Ich wollte nicht, dass es so endet."

Trotz all dem Abstiegs- und Abschiedsschmerz, der sich über diesen letzten Spieltag stülpt, sei der Torwart aber auch stolz.

"Auf diese ganze Gemeinschaft und die Fans, die da draußen applaudieren", so Vasilj. "Sie waren die ganze Zeit an unserer Seite, seit ich hier hergekommen bin."

Genau deshalb sei er sich auch sicher, dass "der Verein etwas ganz Besonderes hat" und es schon bald wieder in die erste Liga schaffen wird - zukünftig ohne ihn im Tor.