Wiedersehen mit dem FC St. Pauli: Ex-Kiezkicker Conteh knipst jetzt für den SC Paderborn

Paderborn-Profi Sirlord Conteh (27) trifft am Samstag auf seine alte Heimat. Der Rechtsaußen spielte vier Jahre lang für den FC St. Pauli. © Roland Weihrauch/dpa

Der Offensivspieler ist nicht nur gebürtiger Hamburger, er spielte auch vier Jahre lang für den Nachwuchs der Kiezkicker. Für die Profis hatte es, im Gegensatz zu seinem Bruder Christian (24, aktuell VfL Osnabrück) allerdings nie gereicht. Dabei hätte der mittlerweile 27-Jährige durchaus die Chance verdient gehabt.

Denn wie ein Blick in die Statistik zeigt, hatte sich Conteh von Saison zu Saison gesteigert. So standen am Ende seiner vierten Spielzeit bei den Kiezkickern 2018/19 elf Tore und sieben Vorlagen in 28 Regionalliga-Partien zu Buche.

Weil man ihm am Millerntor den Sprung zu den Profis nicht zutraute, verließ er in jenem Sommer den Verein und wechselte in die dritte Liga zum 1. FC Magdeburg. Auch dort legte Conteh eine sichtbare Entwicklung hin.

Anfangs pendelte er noch zwischen Startelf und Bank, in der Saison 2021/22 hatte der gebürtige Hamburger als Stammspieler allerdings schon einen wesentlichen Anteil am Zweitliga-Aufstieg des FCM (fünf Tore und fünf Vorlagen).