Wird der FC St. Pauli für den BVB nur eine lästige Pflichtaufgabe?

Hamburg/Dortmund - David gegen Goliath wäre fast schon untertrieben! Vor dem Bundesliga-Duell zwischen dem Zweiten Borussia Dortmund und dem Vorletzten FC St. Pauli am Samstag (15.30 Uhr) sind die Rollen klar verteilt - und die Statistik macht den Kiezkickern wenig Hoffnung.

Der BVB um Serhou Guirassy (29, r.) geht gegen den FC St. Pauli und Eric Smith (29) als klarer Favorit in das Duell am Samstag. © WITTERS

Für St. Pauli ist die Partie ein absolutes Highlight-Spiel, wie Trainer Alexander Blessin (52) betont, für den BVB dürfte es sich hingegen nur um eine lästige Pflichtaufgabe handeln.

Die Schwarz-Gelben stehen mit 36 Punkten auf Rang zwei und haben die besten Runden seit sieben Jahren gespielt. Dazu spielten sie neunmal zu null (Liga-Bestwert), sechsmal davon zu Hause. Kaum vorstellbar also, wie die schwache Offensive der Kiezkicker da überhaupt einen Treffer erzielen soll.

Die Flinte werden die Kiezkicker aber keineswegs frühzeitig ins Korn werfen, wie schon das Hinspiel zeigte. Denn der BVB tut sich extrem schwer, seine Spiele frühzeitig zu entscheiden, wie auch Blessin weiß.

Entsprechend sieht er darin auch die große Chance, vor allem wenn sein Team es schafft, die Fans im Signal-Iduna-Park gegen die eigene Mannschaft aufzubringen. Dass St. Pauli es kann, haben sie bewiesen, nur eben nicht über 90 Minuten und eben nicht mit dem passenden Ergebnis. Vielleicht gelingt ihnen ja aber am Samstag der große Coup - es wäre übrigens der erste Sieg in Dortmund.