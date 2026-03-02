Dieser Zweikampf tut schon beim Hingucken weh

Hamburg - Dieses Spiel wird er so schnell nicht vergessen! St. Paulis Keeper Nikola Vasilj (29) hat beim 1:0-Sieg über die TSG 1899 Hoffenheim ein überragendes Spiel abgeliefert, holte sich aber bei einem Zweikampf eine blutige Nase ab.

St.-Pauli-Keeper Nikola Vasilj (29) prallte mit Hoffenheims Grischa Prömel (31) zusammen und holte sich eine blutige Nase ab. © Imago / Eibner

Vasilj war von Beginn an gefordert. Vor allem in den ersten zehn Minuten flogen zahlreiche Bälle auf sein Tor. Zuerst hielt er einen Schuss von Fisnik Asllani (4. Minute), kurz darauf sah er bei einem langen Ball nicht gut aus, parierte dann aber stark gegen Andrej Kramaric und Grischa Prömel (8.).

Anschließend konnte der 29-Jährige ein bisschen Luft holen, auch wenn er nach einer halben Stunde wieder im Mittelpunkt stand. Vasilj spielte Jackson Irvine zu ungenau an, Prömel ging dazwischen und scheiterte aber am Schlussmann. Im Anschluss krachten die beiden zusammen, Vasilj holte sich dabei eine blutige Nase ab.

"Die Nase ist geschwollen, ich spüre den Druck ein wenig, aber das Wichtigste war, dass mir nicht schwindlig war. Ich hoffe, sie ist nicht gebrochen", erklärte der Bosnier nach der Partie. Nach einer kurzen Behandlungspause ging es für ihn weiter. Sein Trainer war hingegen etwas zu Scherzen aufgelegt. "Die war schon öfter gebrochen, von daher kennt er das Gefühl. Das kriegt man irgendwie hin", so Alexander Blessin (52).

In der Folge war er nicht mehr so stark gefordert wie zu Beginn. Erst in der Schlussphase konnte er sich noch zweimal auszeichnen. Einen Kabak-Kopfball lenkte er gegen die Latte (80.), in der Nachspielzeit wehrte er einen Versuch von Asllani ab.

Und so stand am Ende sein viertes Zu-Null-Spiel der Saison, was ihm einen neuen persönlichen Rekord in dieser Saison einbrachte. Vasilj hatte neun Schüsse auf sein Tor pariert.