Wird er der neue FC St. Pauli-Trainer?

Wird Alexander Blessin (51) der neue FC St. Pauli-Trainer?

Der 51-Jährige ist derzeit noch beim belgischen Pokalsieger und Vizemeister Royal Union St. Gilloise unter Vertrag.

Nach Angaben des belgischen Journalisten Sacha Tavolieri auf der Internet-Plattform X ist der gebürtige Stuttgarter Blessin bereit, den Club Richtung Hamburg zu verlassen. Ähnliche Informationen hat auch das "Hamburger Abendblatt".



Aufsteiger FC St. Pauli sucht nach dem Abgang von Erfolgstrainer Fabian Hürzeler (31) zu Brighton & Hove Albion in die Premier League einen neuen Cheftrainer, der die Mannschaft in die erste Bundesliga-Saison nach 13 Jahren führt.

Den Berichten zufolge will der Kiezclub Blessin bis 2026 an sich binden. Da er noch einen Vertrag bis 2025 besitzt, muss der FC St. Pauli mit großer Wahrscheinlichkeit eine Ablöse zahlen. Für den Wechsel von Hürzeler hatte der Verein ebenfalls kassiert.



Blessin spielte in seiner Karriere siebenmal für den VfB Stuttgart in der Bundesliga. Zumeist war er in der 2. Bundesliga und darunter bis in die Oberliga aktiv. Als Trainer arbeitete er von 2012 bis 2020 im Nachwuchsbereich bei RB Leipzig. Über den KV Oostende und Genua CFC kam er 2023 nach St. Gilloise.