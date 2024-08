Zum Bundesliga-Auftakt: St. Paulis Simon Zoller mit emotionaler Botschaft

FCSP-Stürmer Simon Zoller (33) stand seit einem Jahr nicht auf dem Rasen. © Marcus Brandt/dpa

"Ich wollte einmal die Gelegenheit nutzen, um ein paar Worte loszuwerden, die mir auf dem Herzen liegen", leitete der FCSP-Stürmer seine Botschaft ein.

"Die letzten 12 Monate waren eine gesundheitliches auf und ab. Es entwickelten sich gesundheitliche Probleme, gegen die ich bis zum heutigen Tag ankämpfe", erklärte der 33-Jährige.

Doch er wolle auch weiterhin alles dafür geben, schnellstmöglich wieder für die Mannschaft auf dem Rasen auflaufen zu können. Sein letzter Einsatz für die Boys in Brown sei am gestrigen Sonntag genau 12 Monate her gewesen - eine lange Zeit, in der der Kiezkicker nicht nur einmal an seine Grenzen ging und die Hoffnung auf eine Rückkehr sogar fast verloren hatte, wie er zugab.

Doch sein großer "Wunsch, Antrieb und Wille" sei es, für den FC St. Pauli wieder fit zu werden, "wieder gesund Fußball zu spielen." Mit seinen Worten versicherte der Ex von Sportmoderatorin Laura Wontorra (35) seinen Fans, dafür jeden Tag hart zu arbeiten.