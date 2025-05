Zwei Stürmer, 65 Tore! Ex-Kiezkicker werden zu Ballermännern

Für den FC St. Pauli liefen Henk Veerman und Viktor Gyökeres eine Saison lang gemeinsam auf. Nun spielen sie woanders und treffen wie am Laufband.

Von Robert Stoll

Hamburg - Was für irre Quoten! Einst kickten Henk Veerman (34) und Viktor Gyökeres (26) gemeinsam für den FC St. Pauli in der zweiten Liga, in dieser Saison erzielten sie gemeinsam sage und schreibe 65 Tore und schossen ihre jeweiligen Teams damit zur Meisterschaft.

Henk Veerman (34, r.) und Viktor Gyökeres (26, M.) liefen in der Saison 2019/20 gemeinsam für den FC St. Pauli auf. © IMAGO / Sven Simon Während Veerman mit 34 Jahren am Ende seiner Karriere noch einmal so richtig aufblüht, gehört Gyökeres in diesem Sommer zu den heißesten Stürmer-Aktien auf dem Markt. Nach seinem Abschied vom Kiezklub im Sommer 2020 kehrte Veerman zurück in die Niederlande, wo er mittlerweile bei seinem Jugendverein FC Volendam spielt. Diesen schoss er im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur zum Aufstieg, sondern auch zur Zweitliga-Meisterschaft. In 37 Einsätzen erzielte der 2,01 Meter lange Schlacks sage und schreibe 26 Treffer, zehn weitere bereitete er vor. Karriere-Bestwert - und das im Alter von 34 Jahren! FC St. Pauli "Schweres Erbe": Philipp Treu lobt St.-Pauli-Coach Blessin für harten Kampf in der Bundesliga In der kommenden Saison kann sich Veerman im hohen Alter also noch einmal mit den Topteams PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam oder Feyenoord Rotterdam messen. Es könnte der krönende Abschluss seiner Karriere werden, sein Vertrag in Volendam läuft im Sommer 2026 aus.

Ex-St.-Pauli-Stürmer Viktor Gyökeres steht vor Wechsel zu Topklub